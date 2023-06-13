Жуман Жумабеков о своих целях: «Построить дом, поэтому стараюсь драться чаще»

Казахстанский боец Жуман Жумабеков озвучил свои цели:

«Мне 33 года, я хочу драться с умом. Я отдохнул всего 3 дня после предыдущего поединка и предложили бой с Исой. У меня цель – построить дом, поэтому я стараюсь почаще драться. Я чуть устал, но у меня есть цель и мне осталось биться 2 года, потом все в 35 может быть буду тренироваться»

В мае он провел бои в NAIZA и Hardcore, в июне успел подраться в кулачке на NOMAD.

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