Жуман Жумабеков подерется в июле за титул HARDCORE
Казахстанский боец Жуман Жумабеков проведет титульный бой в лиге HARDCORE. Предположительно турнир пройдет в Москве.
На счету Жумана яркая победа нокаутом над Азизхоном Чоршанбиевым в лиге.
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