Жасулан Акимжан про дебют в «Наше Дело»: «Нахожусь в очень хорошей физической форме»

Казахстанский боец ММА Жасулан Акимжан поделился своими ожиданиями от дебюта в «Наше Дело»:

«О своем сопернике почти ничего не знаю, – не стал скрывать казахстанский боец. – Видел по рекорду, что в Китае дрался. Старается быть универсалом: и борется, и бьет. Его слабые и сильные стороны назвать не могу. Узнаю это только в бою.



Я сам сейчас нахожусь в очень хорошей физической форме. К поединку готовлюсь в Алмате. Со мной на турнир полетит наш главный тренер и основательно клуба «Tobet Top Team» Диас Кабдуов и еще пару ребят. Вообще хочу отметить, что подготовка прошла отлично. Осталось только вес согнать».

Бой Акимжан – Амирлан Амиров состоится 12 июня на турнире в Санкт-Петербурге.

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