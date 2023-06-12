Жасулан Акимжан вышел в полуфинал гран-при «Наше Дело»

Казахстанский боец Жасулан Акимжан стартовал в гран-при «Наше Дело» с боя против россиянина Амирлана Амирова.

Все завершилось в первом раунде нокаутом в исполнении Жасулана. Теперь в полуфинале Акимжану предстоит поединок против Наби Ашурлаева.

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