Жасулан Акимжан вышел в полуфинал гран-при «Наше Дело»
Казахстанский боец Жасулан Акимжан стартовал в гран-при «Наше Дело» с боя против россиянина Амирлана Амирова.
Все завершилось в первом раунде нокаутом в исполнении Жасулана. Теперь в полуфинале Акимжану предстоит поединок против Наби Ашурлаева.
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