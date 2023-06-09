Фаниль Рафиков о поражении в «Наше Дело»: «Был готов на 100%, но получилось так, как получилос»

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков высказался о своем поражении в дебюте в лиге «Наше Дело»:

«В Москве был бой в «Наше Дело», получилось так, что проиграл за 23 секунды, обидно. Я был готов на 100%, не было недооценки, подготовка прошла шикарно, но получилось так, как получилось. Сейчас хочу исправить все свои ошибки, отдохнуть, восстановить свое здоровье. Планирую вернуться осенью, организация в курсе, они дадут мне шанс реализовать себя. Я победы принимал с улыбкой и смирением, так же принимаю и поражение. Хотел бы сказать спасибо всем тем, кто поддерживает меня, команде DAR TEAM, нашим тренерам»

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