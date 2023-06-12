Куат Хамитов о бездействии чиновников во время пожаров в Казахстане: «Люди просто не профи, надежда только на новое поколение»

Теги MMA Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Боец MMA Куат Хамитов прокомментировал слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о равнодушии чиновников к пожарам в Абайской области.

«Тяжело будет построить заново то, что было разрушено 30 лет назад. Люди просто не профи, надежда только на новое поколение», – отметил Хамитов под новостным постом в социальных сетях.

Напомним, в Абайской области продолжают тушить масштабные лесные пожары. Всего в результате стихии, по последним данным, погибло 14 человек. Все они — сотрудники местного лесничества. 12 июня объявлен в стране Днем общенационального траура.

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