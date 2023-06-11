Анонсирован еще один титульник на совместный турнир NAIZA и URAL FC

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

В рамках совместного турнира NAIZA и URAL FC в Алматы состоится еще один титульный бой. Будет разыгран пояс в полусреднем весе.

За пояс подерется россиянин Рамазан Гасанов. Имя соперника пока не называется.

Помимо Гасанова свои титулы будут защищать чемпионы Naiza Казбек Сагын и Руслан Шамилов.

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