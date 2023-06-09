Айбек Шокпутов: «Надеемся, что Алиби Идрис попадет в Bellator. Руководство Naiza ведет переговоры»

Теги MMA Bellator Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Алиби Идрис Спорт Казахстана

Тренер и основатель школы «Еркын Куш» Айбек Шокпутов прокомментировал возможные шансы бойца MMA Алиби Идриса подписать контракт с лигой Bellator.

— Алиби Идрис рассказал о мотивации попасть в Bellator — что хочет стать первым казахстанцем в этом промоушне, и о том, что там большие гонорары. Что Вы думаете по этому поводу? Как оцените перспективы там казахстанца?

— Руководство Naiza ведет разговоры по поводу Bellator. Надеемся, что все образуется — и Алиби сможет попасть туда и продолжить свою карьеру на американском континенте, – отметил Шокпутов.

Ранее бывший чемпион Naiza FC Идрис (7-0) рассказал, что сейчас занимается оформлением американской рабочей визы.

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