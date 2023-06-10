Президент Naiza Нурбек Карабала: «Наша цель – зарабатывать и быть большими игроками в СНГ»

Президент лиги Naiza Нурбек Карабала поделился планами на будущее, а также высказался, какие цели ставит перед собой его промоушен.

«У нас у всех цель одна – стать крупнее и зарабатывать. А как мы это делаем, уже зависит от нас самих. Я всегда говорил, что наша цель приблизиться к топ-5 промоушенам, быть большими игроками в СНГ. Мне нравится, когда промоушены больше про людей, про медийную составляющую и большой интерес. Потому что есть много организаций, в которых бывают сильные, отличные карды, но их никто не смотрит.

Тут важно делать все правильно. Например, тот же AMC Fight Nights, который устраивал отличные турниры несколько лет назад, уже не так интересен широкой аудитории. Если раньше у них дрались Фабио Мальдонадо, Федор Емельяненко и Магомед Исмаилов, то сейчас это уже в прошлом. Не хочу лезть в чужую кухню, но нужно искать новые выходы», – заявил Карабала.

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