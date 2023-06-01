Главный тренер сборной Казахстана по ММА о бое Алмабаев – Осборн: «У Асу есть все, чтобы громко заявить о себе»

Главный тренер сборной Казахстана по ММА Баян Жангал о дебюте Асу Алмабаева в UFC:

«Асу надо сосредоточиться на своей подготовке к бою, правильном построении плана, тактико-технической подготовке. Алмабаев — молодой, голодный до побед боец. У Асу есть все, чтобы громко заявить о себе в лучшей лиге мира. Он универсален, трудолюбив, четко знает, чего хочет. Мое мнение: у него есть все, чтобы прийти к чемпионству»

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