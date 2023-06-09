Батыр Джукембаев провел спарринг с Теренсом Кроуфордом

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (20-1, 16 КО) провел спарринг с американцем Теренсом Кроуфордом (39-0, 30 КО).

«Чтобы быть лучшим, нужно тренироваться с лучшими. Сегодня был еще один хороший спарринг ✊. Он говорит, что попытается нокаутировать Эррола Спенса в предстоящем бою. Что вы думаете об этом?», – подписал Джукембаев совместное фото в соцсетях.

В последнем бою Джукембаев победил представителя ЮАР Ксолани Мкотели в декабре на вечере бокса в Алматы.



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