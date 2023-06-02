Названа новая дата финала гран-при «Наше дело» Кабардиев – Грозин

На пресс-конференции лиги «Наше дело» была названа новая дата боя финала гран-при в легком весе Магомед Кабардиев – Александр Грозин.

Этот бой был запланирован на 12 июня, однако у Грозина запланирован на этот срок поединок. Новой датой боя назван конец июля.

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