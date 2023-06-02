Магомед Кабардиев про бой с Грозиным: «Я по всем аспектам сильнее его»
Чемпион NAIZA Магомед Кабардиев выссказался про бой с Александром Грозиным:
«Меня Грозин удивил тем, что провел почти весь бой в стойке, хотя не является базовым ударником. Не в обиду Саши, я по всем аспектам сильнее его. Это лично мое мнение, у кого-то может быть другое»
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