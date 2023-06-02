Магомед Кабардиев про бой с Грозиным: «Я по всем аспектам сильнее его»

Чемпион NAIZA Магомед Кабардиев выссказался про бой с Александром Грозиным:

«Меня Грозин удивил тем, что провел почти весь бой в стойке, хотя не является базовым ударником. Не в обиду Саши, я по всем аспектам сильнее его. Это лично мое мнение, у кого-то может быть другое»

Первый соперник Асу Алмабаева в UFC: четырежды дрался с противниками Жумагулова, а сейчас работает учителем в школе

«У меня есть цели в Alash Pride. Все услышите после боя». Нуржан Жолдыбай о бое в Кентау, подготовке с Кабдрахмановым и поединке Жумагулова в UFC

Красавица Фируза Шарипова: дерется в MMA между соревнованиями по боксу, а недавно чуть не попала в парламент Казахстана