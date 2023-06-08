Серик Сапиев: «Я поддерживаю Даулета Турлыханова»

Теги Серик Сапиев Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский боксер Серик Сапиев поддержал спортсмена и депутата Мажилиса парламента РК Даулета Турлыханова.

«Дорогие друзья! Я поддерживаю Даулета Турлыханова – человека, внесшего большой вклад в развитие спорта Казахстана. Стоит напомнить, что он является заслуженным мастером спорта по греко-римской борьбе, серебряный призер Олимпийских игр в Сеуле, бронзовый призер Олимпийских игр в Барселоне, чемпион мира, чемпион Азиатских игр, чемпион Европы, 2-кратный чемпион Азии, заслуженный тренер Республики Казахстан», – написал Сапиев в социальных сетях.

Напомним, сын Турлыханова, военнослужащий Нурасыл Болат, обвиняется в избиении семейной пары в Алматы.

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