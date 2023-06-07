Магомед Адиев: «Зуев может добавить вариативности сборной, участвуя в конкурентоспособном чемпионате»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал вызов полузащитника «Крыльев Советов» Александра Зуева на июньские матчи. Ранее российский футболист получил казахстанское гражданство.

«Не могу сказать, что я сидел и ждал Зуева или другого игрока. Нам некогда о чем-то мечтать. У нас есть боеспособный коллектив, который доказывает свою состоятельность. Здесь появилась ситуация, что он сам принял решение получить гражданство Казахстана. УЕФА дал добро, и мы решили воспользоваться этим правом и позвать его на сборы.

Александр Зуев вызван на июньские игры. Нам нужно познакомиться поближе, увидеть его в тренировочном процессе. На сегодняшний день считаем, Зуев может нам добавить вариативности, участвуя в конкурентоспособном чемпионате. Приедет на сбор, и будем думать, решать, смотреть», — сказал Адиев.

Напомним, Александр Зуев родился в Казахстане и с 2003 по 2005 год выступал за молодежную команду «Тобола». В России футболист выступал за такие клубы, как «Спартак», «Ростов», «Рубин», «Химки».