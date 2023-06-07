Полузащитник «Крыльев Советов» Зуев получил паспорт Казахстана

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Тобол Александр Зуев Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Российский полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев получил казахстанский паспорт. 

«Могу сказать, что накануне я получил паспорт Казахстана. Это был довольно длительный и непростой процесс. Я очень рад, что наконец-то стал гражданином страны, в которой родился», – отметил футболист.

Напомним, Александр Зуев родился в Казахстане и с 2003 по 2005 год выступал за молодежную команду «Тобола». В России футболист выступал за такие клубы, как «Спартак», «Ростов», «Рубин», «Химки». В данный момент футболист выступает за самарские «Крылья Советов».

Зуев стал чемпионом Европы 2013 года среди игроков до 17 лет в составе сборной России.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей48
Логичное решение. Может есть шанс за сборную сыграть ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий