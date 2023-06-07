Полузащитник «Крыльев Советов» Зуев получил паспорт Казахстана

Российский полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев получил казахстанский паспорт.

«Могу сказать, что накануне я получил паспорт Казахстана. Это был довольно длительный и непростой процесс. Я очень рад, что наконец-то стал гражданином страны, в которой родился», – отметил футболист.

Напомним, Александр Зуев родился в Казахстане и с 2003 по 2005 год выступал за молодежную команду «Тобола». В России футболист выступал за такие клубы, как «Спартак», «Ростов», «Рубин», «Химки». В данный момент футболист выступает за самарские «Крылья Советов».

Зуев стал чемпионом Европы 2013 года среди игроков до 17 лет в составе сборной России.