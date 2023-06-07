Определился соперник Алиби Идриса в бою на турнире NAIZA&URAL FC

Экс-чемпион лиги NAIZA Алиби Идрис (7-0) 23 июня на совместном турнире NAIZA и URAL FC проведет бой с непобежденным бразильцем Алиссоном Сильва (8-0).

Алиссон все свои бои провел на Родине, выступая в лигах NFC, MFL, LFC.

Первый соперник Асу Алмабаева в UFC: четырежды дрался с противниками Жумагулова, а сейчас работает учителем в школе

«У меня есть цели в Alash Pride. Все услышите после боя». Нуржан Жолдыбай о бое в Кентау, подготовке с Кабдрахмановым и поединке Жумагулова в UFC

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC