Санжар Адилов назвал будущего чемпиона Alash Pride

Казахстанский боец ММА, чемпион мира среди любителей Санжар Адилов с пресс-службой ALASH PRIDE поделился мнением об Ансаре Касымжанове:

«Ансар – будущая звезда, будущий чемпион Alash Pride. Очень талантливый парень»

Ансар провел два боя в профи карьере, оба завершил досрочной победой.

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