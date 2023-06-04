Кайрат Ахметов: Если бы стал министром спорта, больше бы вкладывал финансов в MMA»

Теги MMA ONE Championship Sports.ru - Казахстан Кайрат Ахметов Спорт Казахстана

 Экс-чемпион ONЕ Кайрат «Казах» Ахметов ответил на вопрос, что не хватает для прогресса спорта в Казахстане.

– Если бы стали министром спорта, чтобы сделали для развития спорта?

– Самое главное в любом виде спорта – финансы. Когда вкладываешься, всегда есть отдача. А когда есть выбор между спортом или своим делом, многие не выбирают спорт. Многих высококлассных спортсменов знаю, которые ушли из спорта не от хорошей жизни.

Да, наверное, финансово вкладывал бы в спорт. Открывал бы больше залов. Уделял бы внимание именно смешанным единоборствам. Любительскому виду спорта от государства что-то капает, а в профи – пока тебя не заметят, ты никому не нужен. Приоритет, как боец, я бы отдавал единоборствам», – отметил Ахметов.

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