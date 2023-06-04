Кайрат Ахметов: «В свободное время гоняю в футбол с друзьями на PS. В UFC не играю – мне моих боев хватает»

Экс-чемпион ONE Кайрат «Казах» Ахметов рассказал, чем занимается в свободное от боев время.

«В последнее время играю в PlayStation. В FIFA собираемся с друзьями. В UFC и бойцовские игры не играю – мне моих тренировок и боев хватает. А футбол – да, расслабляет», – рассказал спортсмен.

В последнем бою Ахметов на турнире лиги One в США одержал победу над австралийцем Рисом Маклареном.

Ранее появилась информация о возможном бое Ахметова с Деметриусом Джонсоном в ONE.

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