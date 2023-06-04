Экс-чемпион ONE Ахметов: «В детстве учительница говорила: «Куда тебе до Америки?». Как приехал в США, скинул ей фотку»

Экс-чемпион ONЕ Кайрат «Казах» Ахметов рассказал забавный случай из своего детства.

- Вы в школе хорошо учились?

– Честно, в школе особо не старался учится. Только спорт был на уме. Помню такой момент. Учительница английского говорит: «Учись». Я в ответ: «Не нужен мне ваш British English, я в США научусь». Она мне в ответ: «Куда тебе до Америки!». А в конце, когда приехал в США, отправил ей фото оттуда (улыбается).

В последнем бою Ахметов на турнире лиги ONE в США одержал победу над австралийцем Рисом Маклареном.

Ранее появилась информация о возможном бое Ахметова с Деметриусом Джонсоном в ONE.

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