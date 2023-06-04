Экс-чемпион ONE Ахметов о бое с Деметриусом Джонсоном: «Старается быть крутым, но вижу, что он побаивается меня»

Экс-чемпион ONE Кайрат «Казах» Ахметов рассказал о битве взглядов с нынешним чемпионом промоушена Деметриусом Джонсоном.

- Какие чувства испытали, когда посмотрели в глаза Джонсона?

– Вижу, что у него добрые глаза, и чувствую, что он не готов к этому бою. Он старается быть крутым, но вижу, что он побаивается меня. Да, я увидел в его глазах сомнение. Могу ошибаться, но мне так показалось.

- Когда может состоятся бой?

– Все к этому идет, мы официальный контракт не подписали. Но было бы хорошо до конца года подраться. Большие бои организовываются не за один день. Нужно время. Но все идет по плану.

Напомним, Деметриус Джонсон в мае защитил титул ONE, одолев Адриано Мораеса, после чего в октагон поднялся Ахметов и бойцы провели дуэль взглядов.

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