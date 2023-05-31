Магомед Адиев: «В скором времени Зуев должен получить паспорт Казахстана»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, что в скором времени российский полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев должен получить казахстанский паспорт.

«Если Зуев получит паспорт, мы будем рассматривать его в сборную Казахстана. Я знаю, что он должен в скором времени получить паспорт. Переговоры на продвинутой стадии? Я ничего не могу сказать. У меня такой посыл, что разговариваю только с казахстанскими футболистами, которые интересны сборной. Он должен получить паспорт, а после еще и подтверждение от УЕФА, и тогда мы сможем его рассматривать. Тогда он может сыграть за сборную и мы сможем разговаривать», – заявил Адиев Metaratings.ru.

Напомним, Александр Зуев родился в Казахстане и с 2003 по 2005 год выступал за молодежную команду «Тобола». В России футболист выступал за такие клубы, как «Спартак», «Ростов», «Рубин», «Химки». В данный момент футболист выступает за самарские «Крылья Советов».