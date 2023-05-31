Магомед Адиев: «В скором времени Зуев должен получить паспорт Казахстана»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия сборная Казахстана по футболу Магомед Адиев Александр Зуев Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, что в скором времени российский полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев должен получить казахстанский паспорт.

«Если Зуев получит паспорт, мы будем рассматривать его в сборную Казахстана. Я знаю, что он должен в скором времени получить паспорт. Переговоры на продвинутой стадии? Я ничего не могу сказать. У меня такой посыл, что разговариваю только с казахстанскими футболистами, которые интересны сборной. Он должен получить паспорт, а после еще и подтверждение от УЕФА, и тогда мы сможем его рассматривать. Тогда он может сыграть за сборную и мы сможем разговаривать», – заявил Адиев Metaratings.ru.

Напомним, Александр Зуев родился в Казахстане и с 2003 по 2005 год выступал за молодежную команду «Тобола». В России футболист выступал за такие клубы, как «Спартак», «Ростов», «Рубин», «Химки». В данный момент футболист выступает за самарские «Крылья Советов».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий