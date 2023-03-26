Тренер сборной Казахстана Адиев о победе над Данией: «Конечно, мы рады, что выиграли»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал победу над Данией (3:2) в квалификации Евро-2024.

– Конечно, мы рады, что выиграли. После неприятного поражения дома мы в какой-то мере задолжали своим болельщикам. Хотели реабилитироваться, хотя понимали, что соперник непростой. Но, опять же, наше домашнее поражение нас немного прижало к стенке, и нам отступать некуда было – мы об этом с ребятами говорили. Конечно, первый тайм у нас не сложился так, как мы хотели бы. По большому счету, мы сами себе привезли эти два гола. Думаю, некий груз ответственности был. Во втором тайме мы уже стали легче взаимодействовать и склонили чашу весов в свою сторону.

- В первом тайме вы немного не приспособились к стилю датчан, которые разрывали наши линии короткими передачами. Во втором вы отошли от этого и дали игрокам установку играть по-своему?

– Ну мы чуть неправильно играли в первом тайме – договаривались играть по-другому. Но, опять же, думаю, нас сковывала ответственность за результат. Хотя мы до игры говорили, что ответственность на мне за результат – вы просто выходите и играйте. Мы должны были чуть длиннее выходить, потому что знали, что в зоне мяча у соперника большая группа, они играют узко, нам нужны были развороты, чтобы длиннее выходить. В первом тайме они контрпрессингом нас накрывали, во втором мы стали чуть длиннее и выходы лучше стали получиться.

- Ну что же, вы продлили праздничные выходные в Казахстане. Вы слышали, что даже при счете 0:2 болельщики не оставляли команду. Несколько слов в адрес наших болельщиков?

– Я с первого дня своего пребывания здесь говорил, что поддержка, которую наши болельщики оказывают, она фантастическая. Каждому сопернику здесь непросто находиться. Определенную долю критики после Словении, которую они высказали, я ее принял – здесь никаких проблем нет. Думаю, в какой-то мере я это заслуживал. Как бы они нас ни критиковали – а критика это в глубине души тоже чувства, я знаю, как они нас любят, и сегодня, конечно же, в большей степени заслужили победу. Они погнали нас вперед – мы нашли дополнительный стимул. Спасибо им за поддержку!

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