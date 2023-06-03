Казахстанец Веретенников узнал новую дату боя в UFL
Казахстанец Николай Веретенников проведет свой второй поединок в рамках гран-при легкого веса американской лиги United Fight League (UFL).
В 1/4 финала гран-при Николай Веретенников победил сабмишеном во втором раунде американца Демаркеса Джексона.
Первый соперник Асу Алмабаева в UFC: четырежды дрался с противниками Жумагулова, а сейчас работает учителем в школе
«У меня есть цели в Alash Pride. Все услышите после боя». Нуржан Жолдыбай о бое в Кентау, подготовке с Кабдрахмановым и поединке Жумагулова в UFC
Красавица Фируза Шарипова: дерется в MMA между соревнованиями по боксу, а недавно чуть не попала в парламент Казахстана
Комментарии