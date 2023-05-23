Анонсирован дебют Акимжана в «Наше Дело»
Анонсирован дебют казахстанца Жасулана Акимжана (9-2) в гран-при лиги «Наше Дело».
Его бой состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Соперником Жасулана станет россиянин Амирлан Амиров (5-4).
Бросил ММА, был отчислен из универа из-за пропусков, а теперь рвется на Олимпиаду. История 19-летнего Санжара Ташкенбая
У казахстанских боксеров рекордные призовые на ЧМ: получили премии на уровне олимпийских чемпионов, а двум спортсменам подарили квартиры
Новый соперник Жумагулова – Фелипе Бунес: дрался в Казахстане в карде с Резниковым, выиграл пояс американской лиги, тренируется с Сехудо
Комментарии