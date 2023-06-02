Нурбек Кабдрахманов о бое Жумагулова в UFC: «Жалгас его просто вынесет»

Нурбек Кабдрахманов поделился мыслями о бое Жалгаса Жумагулова против Фелипе Бунеса в UFC:

«Он поменял имидж, к нему больше внимания. Его соперник не согнал вес, думаю, что он его забоялся. Потому что не каждый боец на серии поражений может продолжить дорогу, 90% бойцов сдается, но у Жалгаса очень сильный характер. Столько хейта на него, несмотря на это он идет вперед. Я беру с него пример. У него соперник Бунес, чемпион LFA, но думаю, что Жалгас его просто вынесет»

Первый соперник Асу Алмабаева в UFC: четырежды дрался с противниками Жумагулова, а сейчас работает учителем в школе

«У меня есть цели в Alash Pride. Все услышите после боя». Нуржан Жолдыбай о бое в Кентау, подготовке с Кабдрахмановым и поединке Жумагулова в UFC

Красавица Фируза Шарипова: дерется в MMA между соревнованиями по боксу, а недавно чуть не попала в парламент Казахстана