Тренер Шавката Рахмонова о бое Жумагулов – Бунес: «Я бы не стал называть Жалгаса фаворитом»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Тренер Шавката Рахмонова, главный тренер сборной Казахстана по ММА Баян Жангалов поделился своим мнением о поединке в UFC между Жалгасом Жумагуловым и Филипе Бунесом:
«В этом бою я не стал бы называть фаворитом Жалгаса. Бунес не является андердогом, учитывая его рекорд и те лиги, в которых он выступал. Уверенно проводит бой в стойке, у него хорошие антропометрические данные, хороший класс борьбы в партере. Жду очень зрелищного и конкурентного боя. Жумагулову придется выложиться на все сто процентов, чтобы не доводить дело до решения судей. Нужно будет быть агрессивным, постоянно прессинговать»

Бой состоится 17 июня.

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