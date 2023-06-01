Тренер Шавката Рахмонова о бое Жумагулов – Бунес: «Я бы не стал называть Жалгаса фаворитом»

Тренер Шавката Рахмонова, главный тренер сборной Казахстана по ММА Баян Жангалов поделился своим мнением о поединке в UFC между Жалгасом Жумагуловым и Филипе Бунесом:

«В этом бою я не стал бы называть фаворитом Жалгаса. Бунес не является андердогом, учитывая его рекорд и те лиги, в которых он выступал. Уверенно проводит бой в стойке, у него хорошие антропометрические данные, хороший класс борьбы в партере. Жду очень зрелищного и конкурентного боя. Жумагулову придется выложиться на все сто процентов, чтобы не доводить дело до решения судей. Нужно будет быть агрессивным, постоянно прессинговать»

Бой состоится 17 июня.

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