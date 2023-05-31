Тренер Жумагулова о бое с Бунесом: «Жалгас в отличной форме, этот бой он должен выиграть»

Тренер Жалгаса Жумагулова Айбек Шокпутов поделился мыслями о его бое против бразильца Фелипе Бунеса:

«Жалгас готовится к поединку, сейчас в Америке. Он находится в отличной форме. Если все нормально пройдет с весогонкой, подойдет к бою в хорошем состоянии. Тренировки проходят качественно. Думаю, этот бой он должен выиграть. Надеемся и верим»

Поединок состоится 17 июня.

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