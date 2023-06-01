Артем Резников о бое с Магомедом Исмаиловым: «Все будет видно после финала Гран-при»

Боец ACA Артем Резников прокомментировал вероятность боя с Магомедом Исмаиловым.

– Появлялись новости, что вы планируете драться по правилам бокса. Причем соперник самый серьезный – Магомед Исмаилов. Это действительно так?

– Сейчас никакой работы не ведется, потому что у меня финал Гран-при ACA. Остальные лиги знают, поэтому никак не пытаются раскрутить эту тему. Все будет видно уже после финала Гран-при.

– Магомед Исмаилов схож с вами по габаритам. Выбирали его в соперники по этому критерию?

– Нет, мне просто позвонил один менеджер. Предложил этот вариант. Мы сказали – хорошая идея. Потому что Магомед Исмаилов – очень хороший боец. И каждый спортсмен бы на это согласился. Очень редко кто может отказаться. Это сразу большой толчок вверх.

– Видели его бой с Иваном Штырковым. Считаете, что Мага качественно прокачал «бензобак»?

– Мага очень сильно стал действовать в боксе. Не как профессиональный боксер, а как чувствительный боец. Он чувствует все. У него хороший тайминг. Когда нужно, бьет и попадает. А что касается «бензобака»… Здесь чуть-чуть другое. «Бензобак» никак не влияет. Есть дыхалка борцовская, есть дыхалка ударная. В ударке ты можешь работать хоть 10 раундов. А где он боролся после Вовы Минеева? Со Шлеменко дрался в стойке. Если бы он все пять раундов борол и бросал Шлеменко, я бы сказал про «бензобак», – отметил Резников.

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