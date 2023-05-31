Артем Резников: «Мне будет интересен пояс ACA»

Теги MMA Эдуард Вартанян ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Казахстанский боец ACA Артем Резников не против стать чемпионом промоушена.

«Это последний бой по контракту. Будем смотреть, сколько предложат мне в ACA. В принципе, если выиграю, мне не интересна будет даже хорошая сумма. Мне будет интересен уже пояс ACA. Потому что два пояса — пояс Гран-при и пояс ACA — куда лучше смотрятся. Посмотрим. В любом случае будет интересно, потому что я еще не был свободным агентом долгое время, и какие предложения, я даже примерно не знаю. Надеюсь, посыпятся», — сказал Резников.

16 июня Резников подерется с Эдуардом Вартаняном (24-4) в финале Гран-при ACA в Сочи.

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