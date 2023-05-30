Легковес ACA Артем Резников : «До боя могу и 82 кг набрать, но потом тяжелее работать»

Боец АСА из Казахстана Артем Резников перед финалом Гран‑при ACA против Эдуарда Вартаняна рассказал, какую массу может восстановить за 36 часов после процедуры взвешивания.

— Как думаете, кто из вас будет тяжелее в бою?

— Мое мнение — мы все примерно одинаковые. Если ты больше 80 кг в бою будешь весить, уже тяжело будет драться (весовая категория Резникова — до 70,3 кг). Когда был мой бой с Кошкиным, я весил 79,5 кг, в тот день я был и 81 кг, но потом сделал тренировку и почти не ел. Могу и 82 набрать, но потом будет сложнее работать, — сказал Резников.

31‑летний Резников и его ровесник Вартанян проведут бой в рамках финала Гран‑при легковесов АСА 16 июня в Сочи.

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