Артем Резников: «Вартанян со стороны мне симпатичен»
Финалист Гран‑при АСА Артем Резников прокомментировал предстоящий поединок против Эдуарда Вартаняна.
— Когда говорят про ваш бой с Вартаняном, обсуждают, сумеет ли он приготовиться к приему «Север‑Юг», который вы очень хорошо делаете.
— А я к этому поединку акцент на «Север‑Юг» не делаю, потому что я не собираюсь его выполнять. Я готовлюсь все пять раундов отработать. После того, как я его переведу, Эдуард будет переворачиваться на живот, он всегда так делает в каждом бою, и у нас больше все будет зависеть от работы со спины.
— Что у вас еще хорошо получается из приемов, кроме «Севера‑Юга»?
— На тренировках у меня неплохо проходит треугольник руками.
— Что можете про Вартаняна как про человека сказать?
— Близко я его не знаю, виделись мы только на пресс‑конференциях, но со стороны он мне симпатичен.
— Как вы думаете, какие уязвимости он у вас видит?
— Он будет стараться встретить с колена. Давить. Будет вынуждать меня делать тейкдауны, чтобы я уставал, — сказал Резников.
31‑летний Резников и его ровесник Вартанян проведут бой в рамках финала Гран‑при легковесов АСА 16 июня в Сочи.
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