Артем Резников: «Вартанян со стороны мне симпатичен»

Теги MMA Эдуард Вартанян ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Финалист Гран‑при АСА Артем Резников прокомментировал предстоящий поединок против Эдуарда Вартаняна.

— Когда говорят про ваш бой с Вартаняном, обсуждают, сумеет ли он приготовиться к приему «Север‑Юг», который вы очень хорошо делаете.

— А я к этому поединку акцент на «Север‑Юг» не делаю, потому что я не собираюсь его выполнять. Я готовлюсь все пять раундов отработать. После того, как я его переведу, Эдуард будет переворачиваться на живот, он всегда так делает в каждом бою, и у нас больше все будет зависеть от работы со спины.

— Что у вас еще хорошо получается из приемов, кроме «Севера‑Юга»?

— На тренировках у меня неплохо проходит треугольник руками.

— Что можете про Вартаняна как про человека сказать?

— Близко я его не знаю, виделись мы только на пресс‑конференциях, но со стороны он мне симпатичен.

— Как вы думаете, какие уязвимости он у вас видит?

— Он будет стараться встретить с колена. Давить. Будет вынуждать меня делать тейкдауны, чтобы я уставал, — сказал Резников.

31‑летний Резников и его ровесник Вартанян проведут бой в рамках финала Гран‑при легковесов АСА 16 июня в Сочи. 

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