Бой казаха Туякова возглавит турнир Eagle FC 52

Теги MMA Sports.ru - Казахстан EFC Спорт Казахстана

Eagle FC возвращается турниром в Дагестане, который состоится 17 июня.

В главном бою вечера выступит казах Руслан Туяков (5-3).

Руслан идет на серии из двух поражений от Курбанали Исабекова в Eagle FC и Каныбека Жаныбекуулу в NAIZA.

Его соперником станет россиянин Анвар Чергесов (12-6).

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