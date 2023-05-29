Бой казаха Туякова возглавит турнир Eagle FC 52

Eagle FC возвращается турниром в Дагестане, который состоится 17 июня.

В главном бою вечера выступит казах Руслан Туяков (5-3).

Руслан идет на серии из двух поражений от Курбанали Исабекова в Eagle FC и Каныбека Жаныбекуулу в NAIZA.

Его соперником станет россиянин Анвар Чергесов (12-6).

Елеусинов подал в суд на своих менеджеров: Данияр хочет перезапустить карьеру, но с боксера требуют 500 тыс. $ неустойки

Сестра Шавката Рахмонова в шаге от контракта с UFC: нокаутировала экс-чемпионку Naiza и обратилась к Дане Уайту

Новый соперник Жумагулова – Фелипе Бунес: дрался в Казахстане в карде с Резниковым, выиграл пояс американской лиги, тренируется с Сехудо