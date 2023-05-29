Бой казаха Туякова возглавит турнир Eagle FC 52
Eagle FC возвращается турниром в Дагестане, который состоится 17 июня.
В главном бою вечера выступит казах Руслан Туяков (5-3).
Руслан идет на серии из двух поражений от Курбанали Исабекова в Eagle FC и Каныбека Жаныбекуулу в NAIZA.
Его соперником станет россиянин Анвар Чергесов (12-6).
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