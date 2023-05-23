Раисов о реванше с Резниковым: «Это будет самый громкий поединок, который может затмить бои гран-при»

Теги MMA Эдуард Вартанян ACA Юсуф Раисов Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Российский боец АСА Юсуф Раисов выразил пожелание провести реванш с одним из участников финала Гран-при АСА в легком весе Артемом Резниковым или Эдуардом Вартаняном:

«Нужно выиграть следующий бой с Александром Матмуратовым. Никогда за спину соперника не заглядываю. Я человек верующий и знаю, что все в руках Всевышнего, как бы я ни готовился, чтобы ни делал. Я бы хотел выиграть этот поединок и после этого встретиться с одним из финалистов нынешнего Гран-при – Артемом или Эдиком. Это будет самый громкий поединок, который может даже затмить бои Гран-при»

Первый бой Резников – Раисов завершился победой казахстанцев по очкам.

Бросил ММА, был отчислен из универа из-за пропусков, а теперь рвется на Олимпиаду. История 19-летнего Санжара Ташкенбая

У казахстанских боксеров рекордные призовые на ЧМ: получили премии на уровне олимпийских чемпионов, а двум спортсменам подарили квартиры

Новый соперник Жумагулова – Фелипе Бунес: дрался в Казахстане в карде с Резниковым, выиграл пояс американской лиги, тренируется с Сехудо

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий