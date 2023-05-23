Раисов о реванше с Резниковым: «Это будет самый громкий поединок, который может затмить бои гран-при»

Российский боец АСА Юсуф Раисов выразил пожелание провести реванш с одним из участников финала Гран-при АСА в легком весе Артемом Резниковым или Эдуардом Вартаняном:

«Нужно выиграть следующий бой с Александром Матмуратовым. Никогда за спину соперника не заглядываю. Я человек верующий и знаю, что все в руках Всевышнего, как бы я ни готовился, чтобы ни делал. Я бы хотел выиграть этот поединок и после этого встретиться с одним из финалистов нынешнего Гран-при – Артемом или Эдиком. Это будет самый громкий поединок, который может даже затмить бои Гран-при»

Первый бой Резников – Раисов завершился победой казахстанцев по очкам.

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