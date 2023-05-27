Шавкат Рахмонов отреагировал на победу сестры в MMA: «UFC скоро»

Боец UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов отреагировал на победу сестры Соры Рахмоновой в промоушене Naiza.

«UFC скоро», – написал Рахмонов в Твиттер, отметив аккаунт Даны Уайта.

Напомним, Сора Рахмонова (4-1) нокаутировала Валерию Карыгину (5-6-1) на турнире Naiza FC 51 в Алматы.

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