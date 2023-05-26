Чемпионам мира по боксу Санжару Ташкенбаю и Нурбеку Оралбаю подарили квартиры. Ключи от трехкомнатных квартир спортсменам вручил аким Астаны. Недвижимость куплена на средства спонсоров.

Столичные боксеры завоевали золотые медали на чемпионате мира-2023 в Ташкенте. Всего в копилке казахстанской сборной 4 золота и 1 серебро.

Елеусинов подал в суд на своих менеджеров: Данияр хочет перезапустить карьеру, но с боксера требуют 500 тыс. $ неустойки

У казахстанских боксеров рекордные призовые на ЧМ: получили премии на уровне олимпийских чемпионов, а двум спортсменам подарили квартиры

Новый соперник Жумагулова – Фелипе Бунес: дрался в Казахстане в карде с Резниковым, выиграл пояс американской лиги, тренируется с Сехудо