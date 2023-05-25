Данияр Елеусинов начал тренировки в зале Жанибека Алимханулы

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) продемонстрировал видео с тренировки в США в зале известного тренера Бадди Макгирта.

Напомним, под руководством Макгирта тренируется чемпион мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы.

Ранее Елеусинов подал в суд на своих менеджеров. За полтора года боксер провел только один бой. В декабре 2021 года он завоевал пояс чемпиона мира по версии IBO, а затем был лишен титула из-за отсутствия защиты.

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