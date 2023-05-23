Названа дата реванша Казбека Сагына и Багдата Жубаныша

В рамках совместного турнира Ural FC и Naiza, который пройдет 23 июня в Алматы, состоится второй поединок между действующим чемпионом казахстанской лиги Казбеком Сагыном и Багдатом Жубанышем.

Их первая встреча была в финале чемпионата мира по любительскому ММА в 2019-м году, где победу решением судей забрал Жубаныш. При этом Багдат является единственным в мире трехкратным победителем мирового первенства по ММА, а Казбек — единственным в мире трехкратным чемпионом мира по рукопашному бою.

Принципиальности их поединку добавляет тот факт, что Сагын и Жубаныш представляют две сильнейшие команды Казахстана: Dar Team и Еркин Куш. В профессиональных MMA в активе обладателя титула Naiza в минимальном весе Сагына четыре победы без поражений, он занимает восьмое место мирового рейтинга категории до 53 кг по версии портала FightMatrix. Рекорд Жубаныша 2-0.

Главным событием совместного турнира Ural FC и Naiza станет бой тяжеловесов, россиянина Вячеслава Дацика и казахстанца Галымжана Жасланова, известного также как Галым ТТ

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