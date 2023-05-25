Ангелина Лукас о следующей фотосессии в Playboy: «Пока мне не до этого»

Боксерша из Казахстана Ангелина Лукас прокомментировала возможное участие в съемке журнала Playboy.

– Однажды вы провели фотосессию для журнала Playboy. Какие воспоминания об этом остались? Стоит ли ждать ли таких же ярких и интересных фотосессий в будущем?

– Сейчас я занята своей подготовкой, своей карьерой, поэтому пока мне не до фотосессий, но, конечно, обязательно в будущем будут хорошие фотосессии, – отметила Лукас.

В последнем бою Лукас проиграла Балаусе Муздиман на Спартакиаде в Петропавловске.

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