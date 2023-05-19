Ангелина Лукас: «Я бы хотела реванш с Муздиман в любителях»

Ангелина Лукас заявила, что хочет реванша с Балаусой Муздиман.

«Да, я хотела бы реванш в любителях, но только на международном уровне, в другой стране, где будет объективное судейство. У нас в стране одни и те же судьи много лет.

Любительский женский бокс никому не интересен без моего присутствия, если бы я не приехала на Спартакиаду, никто бы и не знал об этом соревновании. На моем имени пытаются просто прославиться. Но я такая одна», – сказала Лукас.

Напомним, первый раунд на Спартакиаде в Петропавловске Балауса выиграла со счетом 4:1, второй – 3:2, а третий снова 4:1. В итоге счет – 5:0 в пользу Муздиман.

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