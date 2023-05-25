Лукас о бое с Муздиман: «Когда я забивала свою соперницу в углу, рефери должен был открыть счет»

Боксерша Ангелина Лукас выступила с заявлением после поражения от Балаусы Муздиман на Спартакиаде в Петропавловске.

– Вы остались недовольны решением судей в бою против Балаусы Муздиман: что именно вас не устроило в нем?

– Да, я недовольна решением судей, так как с первого раунда поединка, когда я забивала свою соперницу в углу, рефери должен был открыть счет, но он никак на это не реагировал. Потом, когда я начала поднимать темп во втором раунде и снова в углу пробивала свои атаки, рефери ломал мне эти атаки, не давал доработать. И когда я снова атаковала, моя соперница начала клинчевать уже от усталости. И я считаю, что я выиграла этот бой, – отметила Лукас.

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