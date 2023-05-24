Эксперт MMA Дейн Фокс: «Нужно сделать бой Камару Усмана против Шавката Рахмонова»

Обозреватель портала Bloodyelbow.com Дейн Фокс дал совет казахстанскому полусредневесу Шавкату Рахмонову, который поможет Номаду добраться до титульного поединка. По мнению Фокса, Шавкату следует подраться с Камару Усманом.

«Шавкат Рахмонов становится третьим лишним на титульной картине, несмотря на то, что он, казалось бы, обречен на титул. Он мог бы перепрыгнуть через эту черту, если бы обеспечил себе победу над кем-то по-настоящему именитым. Камару Усман всего год назад считался величайшим полусредневесом за все время. Он обладает репутацией, и ему нужна крупная победа, если он надеется сам вернуться в титульную гонку.

Сокрушить Рахмонова было бы той самой победой, которая ему необходима. Для Рахмонова это большой скачок, но все остальное было бы для него шагом назад. Бой, который нужно сделать: Камару Усман против Шавката Рахмонова», – заявил аналитик.

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