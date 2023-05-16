Экс-игрок «Барыса» Рыспаев: «Как-то позвали поучаствовать в бойцовском промоушене Fight Nights»

Теги КХЛ Барыс MMA AMC Fight Nights Дамир Рыспаев Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Бывший защитник «Барыса» Дамир Рыспаев рассказал, что получал приглашение выступать в MMA.
 
- Еще во время игровой карьеры меня как-то позвали поучаствовать в бойцовском промоушене Fight Nights. Я отказал, ведь в тот период еще занимался хоккеем и такой шаг мог отрицательно отразиться на моей карьере.

Не так давно снова предложили выступить в «клетке». Причем, вызов пришел из Алматы, но я им не ответил. Звали драться в России – в промоушене боев на льду. Я им тоже отказал. Мне это уже не интересно, – отметил Рыспаев.

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2 комментария

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Сидни Кросби 2
Конечно Кеша,ему легче бить не подготовленных.
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