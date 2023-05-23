Нурбек Карабала о бое Сагын – Жубаныш: «Это будет противостояние стилей»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала прокомментировал официальный анонс боя между Казбеком Сагыном и Багдатом Жубанышем:

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