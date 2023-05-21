Прогноз и коэффициенты на ЧМ по хоккею Казахстан – Латвия 20 мая

Теги Сборная Казахстана по хоккею Ставки на чемпионат мира по хоккею Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Сборная Казахстана завершит Чемпионат мира по хоккею матчем с главным аутсайдером группы сборной Словении.

Казахстан уже выполнил главную задачу – сохранил прописку в элитном дивизионе Чемпионата, Словения же уже официально вылетела во второй дивизион, так что большого турнирного значения этот матч нести уже не будет.

Этот матч начнется 22 мая в 23:20 по времени Астаны. В прямом эфире игру покажет телеканал QAZSPORT.

Букмекеры выставляют плюс минус равные коэффициенты, с небольшим преимуществом фаворитом идет сборная Казахстана – 2.4 против 2.7. На ничью в основное время букмекеры принимают с коэффициентом 4.3

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