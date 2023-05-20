Кевин Дэллман о победе над Словакией: «Отличный вратарь, классные буллиты»

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Бывший защитник сборной Казахстана Кевин Дэллман высказался о сенсационной победе над Словакией на чемпионате мира.

– Великолепная победа! Ребята играли здорово, отличный вратарь, классные буллиты! – поделился эмоциями Кевин Дэллман, прибывший в Ригу, чтобы поддержать команду.

Отметим, в пятом матче в рамках группового этапа мирового первенства, проходящего в Риге и Тампере, сборная Казахстана по буллитам обыграла Словакию – 4:3 Б.

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