Кевин Дэллман о победе над Словакией: «Отличный вратарь, классные буллиты»

Бывший защитник сборной Казахстана Кевин Дэллман высказался о сенсационной победе над Словакией на чемпионате мира.

– Великолепная победа! Ребята играли здорово, отличный вратарь, классные буллиты! – поделился эмоциями Кевин Дэллман, прибывший в Ригу, чтобы поддержать команду.

Отметим, в пятом матче в рамках группового этапа мирового первенства, проходящего в Риге и Тампере, сборная Казахстана по буллитам обыграла Словакию – 4:3 Б.