Батырлан Муратов о буллите в ворота Словакии: «Я уже исполнял такое на тренировках»

Форвард сборной Казахстана Батырлан Муратов, исполнивший красивый буллит, прокомментировал победу над Словакией.

- Похоже, вашей команде нравятся буллиты?

– Да, дважды у нас были буллиты, дважды мы были удачливее. Мы много тренируем буллиты. У нас техничные игроки. Хорошая победа. Здорово, отлично.

- Вы забили красивый буллит. Знали, что собираетесь делать?

– Я уже исполнял такое на тренировках, попытался сделать и сегодня. Получилось хорошее движение, удалось забить.

– Что скажете по игре в целом? Как выступила ваша команда?

– Как уже говорил ранее, у нас были проблемы в первом периоде, мы постоянно проигрывали. Вчера поговорили об этом. Сегодня первый период провели лучше. Выигрывая со счетом 3:1, мы должны играть до конца. Но это хоккей. Мы победили, и это самое главное.