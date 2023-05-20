Бой Адилова перенесли на следующий турнир UAE Warriors

Казахстанец Санжар Адилов сегодня не выступит на турнире лиги UAE Warriors, лига не сумела найти замену снявшемуся сопернику.

По словам казахстанца с лигой достигнута договоренность, что Санжар выступит на следующем турнире. Имя оппонента также пока не называется.

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