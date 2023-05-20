Азат Максум о бое с Тайсоном Нэмом: «Можно воспользоваться советом Жумагулова»

Теги UFC MMA Тайсон Нэм Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Азат Максум Спорт Казахстана

Казахстанский боец Азат Максум рассказал о своих ожиданиях от дебюта в UFC против Тайсона Нэма:

«Тайсон – хороший, опытный боец. Нельзя его недооценивать. Жалгас Жумагулов в своем интервью сказал, что мне нужно с ним бороться, не зарубаться. Думаю, что можно так и сделать»

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